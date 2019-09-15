Abdullah Avcı çıldırdı! Loris Karius...

Süper Lig'in 4.haftasında Gazişehir deplasmanına çıkan Beşiktaş mücadeleden 3-2'lik skorla yenik ayrıldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar ligde 2.yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise ilginç bir olay yaşandı. Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius Abdullah Avcı'yı çileden çıkardı. İşte Avcı'nın çıldırdığı olay...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 13:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





