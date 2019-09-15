15 Eylül 2019, Pazar
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Abdullah Avcı çıldırdı! Loris Karius...
Süper Lig'in 4.haftasında Gazişehir deplasmanına çıkan Beşiktaş mücadeleden 3-2'lik skorla yenik ayrıldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar ligde 2.yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise ilginç bir olay yaşandı. Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius Abdullah Avcı'yı çileden çıkardı. İşte Avcı'nın çıldırdığı olay...
Giriş Tarihi: 15.09.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 13:34
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