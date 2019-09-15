15 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı çıldırdı! Loris Karius...

Süper Lig'in 4.haftasında Gazişehir deplasmanına çıkan Beşiktaş mücadeleden 3-2'lik skorla yenik ayrıldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar ligde 2.yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise ilginç bir olay yaşandı. Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius Abdullah Avcı'yı çileden çıkardı. İşte Avcı'nın çıldırdığı olay...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 13:34
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Abdullah Avcı çıldırdı! Loris Karius...

Yaz transfer döneminde teknik direktör dahil takımda birçok değişiklik yapan Beşiktaş, bir türlü işleri rayına oturtamadı.

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Abdullah Avcı çıldırdı! Loris Karius...

Süper Lig'e bu sezon istediği gibi bir başlangıç yapamayan Kara Kartallar, Gazişehir deplasmanında da umduğu skoru bulamadı.

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Abdullah Avcı çıldırdı! Loris Karius...

Daha maçın 6. dakikasında Vida'nın kırmızı kart görmesiyle tüm planları bozulan siyah beyazlılar, maçın son 10 dakikasına 3-0 geride girdi.

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Abdullah Avcı çıldırdı! Loris Karius...

83 ve 85'te 2 gol bularak moral depolayan Beşiktaş, maçın geri kalanında istediği skoru yakalayamadı.

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Abdullah Avcı çıldırdı! Loris Karius...

Maça eklenen 9 uzatma dakikası esnasında kaleci Loris Karius, gol aramak adına iki kez kalesini terk etti.

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