Beşiktaş'ta kara günler son bulmuyor

Beşiktaş, ilk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Takım ilk kez eksi averaja düştü. Abdullah Avcı, kendisinden önce görev yapan 9 teknik adamın gerisinde kaldı.

Ligde son olarak Gazişehir Gaziantep'e 3-2 kaybedeh Beşiktaş, ilk 4 haftadaki performansıyla Süper Lig'de son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı. Sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren siyah-beyazlı takım, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kara Kartal, bu performansıyla son 15 sezonda en kötü sezon başlangıcına imza attı. Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, sonrasındaki 14 sezonda ilk 4 haftalar itibarıyla en az 6 puan elde etmişti. Bu sezon 4 puan toplayabilen Beşiktaş, ayrıca aynı periyotta ilk kez eksi averaja düştü.

EN SON DEL BOSQUE VAR

Süper Lig'de 6 gol atıp 7 gol yiyen siyah-beyazlı takımın, eksi 1 averajı bulunuyor. İlk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en düşük puanını toplayan Beşiktaş, en kötü averajını da yaşıyor. Öte yandan Beşiktaş'ın yeni çalıştırcısı Abdullah Avcı, kendisinden önce takımı çalıştıran 9 teknik adama göre daha kötü bir sezon başlangıcı yaptı. Siyah-beyazlı ekibin ilk 4 haftada 2 puan topladığı 2004-2005 sezonunda takımın başında İspanyol Vicente Del Bosque bulunuyordu. Sonrasındaki 14 sezonda Beşiktaş sezona teknik direktörler Rıza Çalımbay, Jean Tigana, Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile start vermişti.

EN KÖTÜ 3. BAŞLANGICI

Teknik direktör Abdullah Avcı ayrıca kariyerindeki en kötü 3. sezon başlangıcını tekrarladı. TFF 1. Lig'de aldığı o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Süper Lig'e taşıyan Avcı, bu seviyedeki ilk teknik direktörlük deneyimini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Süper Lig'deki ilk sezonunun ilk 4 haftasında 6 puan toplayan Avcı, sonraki sezonların 4. haftalarında sırasıyla 2, 6, 6 ve 10 puan aldı. 2011-2014 yıllarında ligde görev yapmayan tecrübeli hoca, 2014'te Başakşehir'le ilk 4 maçından 4 puan çıkardı. Avcı'nın takımı, takip eden sezonlarda sırasıyla 3, 12, 9 ve 9 puan elde etti.

İşte Beşiktaş'ın son 16 sezondaki performansı:



