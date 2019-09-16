16 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kara günler son bulmuyor

Beşiktaş'ta kara günler son bulmuyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.09.2019

, ilk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Takım ilk kez eksi averaja düştü. , kendisinden önce görev yapan 9 teknik adamın gerisinde kaldı.

Ligde son olarak 'e 3-2 kaybedeh , ilk 4 haftadaki performansıyla 'de son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı. Sezona teknik direktör yönetiminde giren siyah-beyazlı takım, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kara Kartal, bu performansıyla son 15 sezonda en kötü sezon başlangıcına imza attı. Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, sonrasındaki 14 sezonda ilk 4 haftalar itibarıyla en az 6 puan elde etmişti. Bu sezon 4 puan toplayabilen Beşiktaş, ayrıca aynı periyotta ilk kez eksi averaja düştü.

EN SON DEL BOSQUE VAR

Süper Lig'de 6 gol atıp 7 gol yiyen siyah-beyazlı takımın, eksi 1 averajı bulunuyor. İlk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en düşük puanını toplayan Beşiktaş, en kötü averajını da yaşıyor. Öte yandan Beşiktaş'ın yeni çalıştırcısı Abdullah Avcı, kendisinden önce takımı çalıştıran 9 teknik adama göre daha kötü bir sezon başlangıcı yaptı. Siyah-beyazlı ekibin ilk 4 haftada 2 puan topladığı 2004-2005 sezonunda takımın başında İspanyol bulunuyordu. Sonrasındaki 14 sezonda Beşiktaş sezona teknik direktörler , Jean Tigana, , , Bernd Schuster, Carlos Carvalhal, , ve ile start vermişti.

EN KÖTÜ 3. BAŞLANGICI

Teknik direktör Abdullah Avcı ayrıca kariyerindeki en kötü 3. sezon başlangıcını tekrarladı. 1. Lig'de aldığı o dönemki adıyla 'u Süper Lig'e taşıyan Avcı, bu seviyedeki ilk teknik direktörlük deneyimini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Süper Lig'deki ilk sezonunun ilk 4 haftasında 6 puan toplayan Avcı, sonraki sezonların 4. haftalarında sırasıyla 2, 6, 6 ve 10 puan aldı. 2011-2014 yıllarında ligde görev yapmayan tecrübeli hoca, 2014'te Başakşehir'le ilk 4 maçından 4 puan çıkardı. Avcı'nın takımı, takip eden sezonlarda sırasıyla 3, 12, 9 ve 9 puan elde etti.

İşte Beşiktaş'ın son 16 sezondaki performansı:


Beşiktaş'ta hem savunma hem de hücum alarm veriyor! haberin devamı

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