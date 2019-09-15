Beşiktaş irtifa kaybediyor

Beşiktaş'ta​ düşüş devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, puan kayıplarına Gaziantep’te de devam etti Maçı 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, 4 hafta sonunda 8 puan yitirdi.

Milli araya Rizespor beraberliği ile giren siyah-beyazlı takım, yükselişe geçmek için çıktığı Gazişehir Gaziantep maçında da umduğunu bulamadı. Daha 6. dakikada Vida'nın kırmızı görüp penaltı yaptırmasıyla mücadeleye adeta 2-0 geride başlayan Kara Kartal, rakibin arka arkaya ataklarına direnemedi. Direkten dönen toplar farkın daha da açılmasına engel oldu.



2 DAKİKADA 2 GOL

Güray'ın 58'deki golü sonrası 75'te Elneny ve Kayode kırmızı gördü. Antep 10, Beşiktaş 9 kişiye düştü. 79'da Chibsah durumu 3-0'a getirdi. Sonrasında Kartal gaza bastı. 83'te Umut Nayir skoru 3-1 yaparken, 1 dakika sonra da Atiba farkı bire indirip Kartal'ı en azından 1 puan için umutlandırdı. Ancak beklenen gol geldi. Bu sonuçla 4 puanda kalan Beşiktaş, 4 hafta sonunda toplam 8 puan kaybedip büyük yara aldı.



LJAJIC BÖYLE OYNAYACAKSA!

'Stoper dururken o bölgeye yalancı stoper olur mu hoca', 'Ljajic böyle oynayacaksa, ivedi. Ljajic- Roco değişmeli. Elneny orta sahaya geçmeli.



BURAK HASRETİ

Kara Kartal dün gece de golcüsüzlüğün acısını çekti. Burak Yılmaz sakatlandığından beri ileri uçta görev yapan Güven Yalçın beklentileri karşılayamadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, gol hasretinin bitmesi için resmen Burak'ın yolunu gözlemeye başladı. Yapılan yorumlarda "Burak dön artık", "Kral seni bekliyoruz", "Sana hasret kaldık kral, gel artık" ifadeleri kullanan siyahbeyazılılar, bir an önce sahalara dönmesini istediler.



GOL PUAN HEPSİ AŞAĞIDA

Geçen sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, 4. haftayı 7 puanla 7. sırada bitirmişti. Siyah-beyazlı takım, aynı periyotta 8 gol atıp, 6 gol yemişti. Bu sezon ise 4 maçta 6 gol atıp kalesinde 7 gol gören Kara Kartal, maç fazlasına rağmen 11. sırada.



