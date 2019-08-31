01 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı: Oyun beni çok memnun etti

Abdullah Avcı: Oyun beni çok memnun etti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.09.2019

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kalan 'ta teknik direktör Abdullah Avcı, "Bugün 2 puan kaybettik ama oyun olarak çok şey kazandık." dedi.

Avcı, Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncuların oynamak istedikleri oyuna inanılmaz derecede cevap verdiğini belirterek, "İlk gole kadar rakip sahada devamlı oynayan, kısa sürede topu geri alan ve bütün organizasyonları deneyen bir takım vardı. İlk yarıda 5,2 saniyede, maçın genelinde ise 7,8 saniyede topu geri kazandık. Caner ve Gökhan topla en fazla buluşan oyunculardı. 3. bölgeye kadar organizasyonları sağlıklı bir şekilde yaptık. Bugün 2 puan kaybettik ama oyun olarak çok şey kazandık." diye konuştu.

"OYUN BENİ ÇOK MEMNUN ETTİ"

Milli aradan sonra takımın ivme kazanacağını belirten Avcı, "Takımımız, aradan sonra inanılmaz derece ivme kazanacak. taraftarı başka, devre arasında takımı içeri girerken çağırdıkları için teşekkür ederim. Maçın genelinde iki pozisyon verdik. Bir gol pozisyonu var bir de direkten dönen pozisyon var. Oyun beni çok memnun etti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyunla sonraki maçlarda istediklerimizi alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

'ın iyileşme süreci ile ilgili konuşan Avcı, "Burak değnekleri çıkardı. Milli takım arasından itibaren çalışmalara başlayacak. Gazişehir Gaziantep maçında sağlık ekibiyle konuştuktan sonra karar vereceğiz." dedi.

Santrfor transferine değinen tecrübeli çalıştırıcı, çalışmalarının yönetimle ortak bir şekilde sürdüğünü söyleyerek, "Bu oyun böyle devam ettikçe tabelaya doğru şekilde yansıyacaktır. Forvet seçenekleri fazla oldukça farklı olacaktır." diye görüş belirtti.

Avcı, oyundan çıkarken protestolara maruz kalan ile ilgili olarak Hollandalı futbolcunun asist ve gollere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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