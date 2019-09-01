01 Eylül 2019, Pazar
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Q7’ye destek ve protesto!..
Giriş Tarihi: 01.09.2019
Siyah beyazlı ekipten ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'ya hem destek hem protesto...
Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa ile anlaşan Ricardo Quaresma için bazı taraftarlar destek tezahüratı yaparken, bir grup ise protestoda bulundu. Kale arkasındaki bazı taraftarlar maçın başlamasına kısa süre kala Portekizli yıldızın ismini tempo tuttu. Bu tezahürata kısa süre sonra diğer tribünlerden tepki geldi. Quaresma, başkan Fikret Orman'ı suçlamıştı.
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