01 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Q7’ye destek ve protesto!..

Q7’ye destek ve protesto!..
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.09.2019

Siyah beyazlı ekipten ayrılarak 'ya transfer olan 'ya hem destek hem ...

'tan ayrılarak ile anlaşan için bazı taraftarlar destek tezahüratı yaparken, bir grup ise protestoda bulundu. Kale arkasındaki bazı taraftarlar maçın başlamasına kısa süre kala Portekizli yıldızın ismini tempo tuttu. Bu tezahürata kısa süre sonra diğer tribünlerden tepki geldi. Quaresma, başkan 'ı suçlamıştı.
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