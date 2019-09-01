01 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Umut Nayir’e Lecce kancası

Umut Nayir’e Lecce kancası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.09.2019

Burak’ı alamayan İtalyan ekibi, bu kez de genç yıldızın peşine düştü.

Çizme ekiplerinden Lecce'nin, 'tan futbolcu alma ısrarı sürüyor. 'ı alabilmek için defalarca siyah- beyazlı kulübün kapısını çalan ancak 'red' yanıtı alan Lecce'nin şimdi de için teklif yaptığı öğrenildi. Futbol Direktörü Ali Naibi'nin bu transfer için bekleme kararı aldığı, eğer siyah beyazlıların yeni bir forvet kadroya katarsa Umut Nayir'in Serie A ekibine gitmesine izin verileceği ifade edildi.
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