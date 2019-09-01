01 Eylül 2019, Pazar
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Beşiktaş - Ç. Rizespor maçından kareler
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırladı. Saat 21.45'te başlayan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlandı. Karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golünü 37. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydederken Beşiktaş'ın tek golü 53'te Domagoj Vida'dan geldi. Çaykur Rizespor'un 90+8. dakikadaki hızlı atağında top direkten döndü, maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında, 15 Eylül Pazar günü Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak; Çaykur Rizespor ise aynı gün evinde Göztepe'yi konuk edecek.
Giriş Tarihi: 01.09.2019 00:03 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 00:06
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