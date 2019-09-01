01 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş - Ç. Rizespor maçından kareler

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırladı. Saat 21.45'te başlayan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlandı. Karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golünü 37. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydederken Beşiktaş'ın tek golü 53'te Domagoj Vida'dan geldi.​ Çaykur Rizespor'un 90+8. dakikadaki hızlı atağında top direkten döndü, maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında, 15 Eylül Pazar günü Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak; Çaykur Rizespor ise aynı gün evinde Göztepe'yi konuk edecek.

Giriş Tarihi: 01.09.2019 00:03 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 00:06
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Beşiktaş - Ç. Rizespor maçından kareler

Beşiktaş Süper ligin 3'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.

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Beşiktaş - Ç. Rizespor maçından kareler

Teknik direktör Abdullah Avcı onbiri geçen haftaki kadrodan sadece bir değişiklik yaparak oluşturdu. Beşiktaş'ta Göztepe maçında oynadıktan sonra Bologna'ya transfer Medel'in yerine oynayan Dorukhan'a ilk 11'de başlarken, ilk 11'de oynaması beklenen yeni transfer N'Koudou ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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Beşiktaş - Ç. Rizespor maçından kareler

Kalede Karius ve Sağ bekte Gökhan Gönül'den vazgeçmeyen Avcı stoper ikilisini Vida ve Ruiz'den oluşturdu. Göztepe maçında sakatlanan ve sadece dün yapılan idmana çıkan Caner Erkin Avcı'nın sol bekteki tercihi oldu.

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Beşiktaş - Ç. Rizespor maçından kareler

Orta sahaya Oğuzhan ve Dorukhan ikilisini yazan tecrübeli teknik adam, hücum hattını da değiştirmedi. Yeni transfer N'Koudou'yu henüz yeterli görmeyen Avcı, Boyd ve Lens'ten oluşturduğu kanat organizasyonunu bozmazken 10 numarada her zaman olduğu gibi Ljajic'i oynattı. Abdullah Avcı'nın Rize karşısındaki santraforu da yine Güven Yalçın oldu.

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Beşiktaş - Ç. Rizespor maçından kareler

BEŞİKTAŞ TARAFTARI İSYAN ETTİ

Beşiktaş taraftarı Rizespor maçının uzatma dakikalarında arka arkaya gelen sarı kartlar sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu protesto etti ve "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" diye tempo tuttu.

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