Beşiktaş - Ç. Rizespor maçından kareler

Orta sahaya Oğuzhan ve Dorukhan ikilisini yazan tecrübeli teknik adam, hücum hattını da değiştirmedi. Yeni transfer N'Koudou'yu henüz yeterli görmeyen Avcı, Boyd ve Lens'ten oluşturduğu kanat organizasyonunu bozmazken 10 numarada her zaman olduğu gibi Ljajic'i oynattı. Abdullah Avcı'nın Rize karşısındaki santraforu da yine Güven Yalçın oldu.