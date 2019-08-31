Beşiktaş 1 - 1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Saat 21.45'te başlayan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlandı.

Karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golünü 37. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydederken Beşiktaş'ın tek golü 53'te Domagoj Vida'dan geldi.

Çaykur Rizespor'un 90+8. dakikadaki hızlı atağında top direkten döndü, maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında, 15 Eylül Pazar günü Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak; Çaykur Rizespor ise aynı gün evinde Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Süper ligin 3'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı onbiri geçen haftaki kadrodan sadece bir değişiklik yaparak oluşturdu. Beşiktaş'ta Göztepe maçında oynadıktan sonra Bologna'ya transfer Medel'in yerine oynayan Dorukhan'a ilk 11'de başlarken, ilk 11'de oynaması beklenen yeni transfer N'Koudou ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı..

Kalede Karius ve Sağ bekte Gökhan Gönül'den vazgeçmeyen Avcı stoper ikilisini Vida ve Ruiz'den oluşturdu. Göztepe maçında sakatlanan ve sadece dün yapılan idmana çıkan Caner Erkin Avcı'nın sol bekteki tercihi oldu.

Orta sahaya Oğuzhan ve Dorukhan ikilisini yazan tecrübeli teknik adam, hücum hattını da değiştirmedi. Yeni transfer N'Koudou'yu henüz yeterli görmeyen Avcı, Boyd ve Lens'ten oluşturduğu kanat organizasyonunu bozmazken 10 numarada her zaman olduğu gibi Ljajic'i oynattı. Abdullah Avcı'nın Rize karşısındaki santraforu da yine Güven Yalçın oldu.

EKSİKLER AZALIYOR

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden 2 futbolcu maç kadrosunda yer almadı. Hazırlık kampında sakatlanan ve henüz iyileşmeyen Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson maç kadrosuna alınmadı. Yine hazırlık kampında sakatlanan Enzo Roco ise hafta içinde iyileştiği ve takım çalışmalarına katıldığı için Abdullah Avcı tarafından 21 kişilik maç listesine eklendi. Burak Yılmaz ve Atiba'nın ise milli arada takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.

SİYAH BEYAZLI TARAFTARLARIN QUARESMA İKİLEMİ

Beşiktaş taraftarları arasında Quaresma atışması yaşandı. Göztepe maçından sonra başkan Fikret Orman'ın kendisini istemediğini açıklayarak takımdan ayrılan ve Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma'ya tribünlerin bir bölümünden destek tezahüratları yapıldı. Karşı tribünler ise Quaresma tezahüratlarını ıslık ve yuhalamalar ile susturmaya çalıştı.

YENİ TRANSFER ELNENY TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny karşılaşmayı tribünden takip etti. Arsenal'den 1 sezonluğuna kiralanan Elneny bu sabah sağlık kontrollerinden geçmiş ve transferi resmen açıklanmıştı.