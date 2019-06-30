30 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta defansa yeni kule

Beşiktaş'ta defansa yeni kule
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 Giriş Tarihi: 30.06.2019

, ’da yıldızlaşan 26 yaşındaki solak stoperle temasa geçti. formasıyla turnuvada yakaladığı %85.2’lik isabetli pas yüzdesiyle dikkatleri çeken Villanueva’nın bonservisi ’da.

gözünü bonservis bedeli düşük, adı fazla duyulmamış ama yetenekli yıldızlara çevirmiş durumda. Portekizli yıldız 'nin gitmesinin ardından Enzo Roco ve İsimat Mirin'den beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda bu bölgeye kaliteli bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Mali sıkıntılar nedeniyle yüksek maliyetli isimlerden uzak duran Beşiktaş yönetiminin gündemine sürpriz bir isim daha girdi.

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TARRAGONA'DA KİRALIK OYNADI

Bu isim, 'da maç başına 7 top uzaklaştırma ile oynayan 'nın 26 yaşındaki stoperi ... Bonservisi 'da olan 1.92 boyundaki sol ayaklı stoperin, halen devam eden turnuvada yakaladığı yüzde 85.2'lik isabetli pas ortalaması da dikkat çekti. Tarragona'da 29 maçta forma giyen ve 2 de asist yapan Villaneuva'nın menajeriyle ilk temas kurulurken; oyuncunun Avrupa'da oynamak istemesi önemli bir avantaj olarak yorumlandı.

KARİYERİNDE KIRMIZI KART GÖRMEDİ

Kulüp kariyeri boyunca toplam 62 resmi karşılaşmaya çıkan Mikel Villanueva, bu periyotta hiç gol atamadı. 3 asist yapan 26 yaşındaki Venezuela'lı oyuncu, bir kez bile kırmızı kart görmedi. Villanueva, Copa America'daki son iki maçta Bolivya ve Arjantin'e karşı forma giyemedi. 26 yaşındaki stoperin sakatlık değil, virütik bir rahatsızlığı nedeniyle göre yapmadığı belirtildi.

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