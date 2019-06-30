Beşiktaş'ta defansa yeni kule

Beşiktaş, Copa America’da yıldızlaşan 26 yaşındaki solak stoperle temasa geçti. Venezuela formasıyla turnuvada yakaladığı %85.2’lik isabetli pas yüzdesiyle dikkatleri çeken Villanueva’nın bonservisi Malaga’da.

Beşiktaş gözünü bonservis bedeli düşük, adı fazla duyulmamış ama yetenekli yıldızlara çevirmiş durumda. Portekizli yıldız Pepe'nin gitmesinin ardından Enzo Roco ve İsimat Mirin'den beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bu bölgeye kaliteli bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Mali sıkıntılar nedeniyle yüksek maliyetli isimlerden uzak duran Beşiktaş yönetiminin gündemine sürpriz bir isim daha girdi.

TARRAGONA'DA KİRALIK OYNADI

Bu isim, Copa America'da maç başına 7 top uzaklaştırma ile oynayan Venezuela'nın 26 yaşındaki stoperi Mikel Villanueva... Bonservisi Malaga'da olan 1.92 boyundaki sol ayaklı stoperin, halen devam eden turnuvada yakaladığı yüzde 85.2'lik isabetli pas ortalaması da dikkat çekti. Tarragona'da 29 maçta forma giyen ve 2 de asist yapan Villaneuva'nın menajeriyle ilk temas kurulurken; oyuncunun Avrupa'da oynamak istemesi önemli bir avantaj olarak yorumlandı.

KARİYERİNDE KIRMIZI KART GÖRMEDİ

Kulüp kariyeri boyunca toplam 62 resmi karşılaşmaya çıkan Mikel Villanueva, bu periyotta hiç gol atamadı. 3 asist yapan 26 yaşındaki Venezuela'lı oyuncu, bir kez bile kırmızı kart görmedi. Villanueva, Copa America'daki son iki maçta Bolivya ve Arjantin'e karşı forma giyemedi. 26 yaşındaki stoperin sakatlık değil, virütik bir rahatsızlığı nedeniyle göre yapmadığı belirtildi.