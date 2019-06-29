Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Anlaşma tamam

Geçtiğimiz sezon ikinci yarıda gösterdiği etkili performansla yeniden şampiyonluk potasına dahil olan ancak son haftalarda yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ligin ikinci yarısında Ankaragücü'nde forma giyen Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ile anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona yakın.

Giriş Tarihi: 29.06.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 21:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





