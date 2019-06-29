29 Haziran 2019, Cumartesi

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Anlaşma tamam

Geçtiğimiz sezon ikinci yarıda gösterdiği etkili performansla yeniden şampiyonluk potasına dahil olan ancak son haftalarda yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ligin ikinci yarısında Ankaragücü'nde forma giyen Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ile anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona yakın.

Giriş Tarihi: 29.06.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 21:08
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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Anlaşma tamam

Takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesiye birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Anlaşma tamam

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal, ilk olarak geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Anlaşma tamam

Tecrübeli eldiven Tolga Zengin'in takımdan ayrılacak olması sebebiyle Karius'a alternatif arayan Siyah-Beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile de prensipte anlaştı.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Anlaşma tamam

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Ankaragücü forması giyen Guimaraes'in ABD'li kanat forveti Tyler Boyd'u önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Anlaşma tamam

Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Beşiktaş, yıldız oyuncunun transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere. İşte detaylar...

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