Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a izin yok
Burak Yılmaz’ın menajeri Solo, Lecce internet sitesine yaptığı açıklamada, “Beşiktaş, Lecce’ye Burak’ı satmayacağını söyledi ve görüşmeler bitti” dedi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, hafta başından bu yana konuşulan "Burak Yılmaz, Lecce ile anlaştı; İtalya'ya gidiyor" haberlerine son noktayı milli yıldızın menajeri Necdet Ergezen koydu. İtalyan yetkililerin Beşiktaş kulübünün önünde fotoğraflarının çekilmesi ve bu görüşmelerin yöneticiler tarafından doğrulmasının ardından, Burak için camiada "Buraya kadar geldiklerine göre, yönetim onu satmaya kararlı" yorumları sesli bir şekilde dile getirmeye başlanmıştı.
SESSİZLİĞİNİ KORUDU
Siyah-beyazlı forvet transferiyle ilgili olarak bugüne kadar sessizliğini korudu. Burak Yılmaz'ın transferi konusunda dün menajerinden açıklama geldi. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Beşiktaş'ın Lecce'den gelen teklifi kabul etmediğini ve görüşmelerin durduğunu açıkladı. Lecce Başkanı'nın resmen "Burak'ı kadromuzda görmek istiyoruz" dediği ve İstanbul'da görüşmelerde bulunduğu Burak Yılmaz için Beşiktaş yönetimi de son kararını verdi.
ARAYIŞLAR BAŞLADI
Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen milli futbolcunun Beşiktaş tarafından da gönderilmek istenmediği belirtildi. Burak'ın menajeri Necdet Ergezen, Solo Lecce internet sitesine yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Lecce kulübüne Burak'ı satmayacağını söyledi ve görüşmeler bitti" dedi. Larin'in de Zulte Waragem'e kiralanmasının ardından Beşiktaş yönetimi yeniden bir golcü oyuncu arayışına girdi. Abdullah Avcı'nın Burak ve Güven'in yanına gol vuruşları iyi olan bir forvet talep ettiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"