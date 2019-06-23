Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a izin yok

Burak Yılmaz’ın menajeri Solo, Lecce internet sitesine yaptığı açıklamada, “Beşiktaş, Lecce’ye Burak’ı satmayacağını söyledi ve görüşmeler bitti” dedi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, hafta başından bu yana konuşulan "Burak Yılmaz, Lecce ile anlaştı; İtalya'ya gidiyor" haberlerine son noktayı milli yıldızın menajeri Necdet Ergezen koydu. İtalyan yetkililerin Beşiktaş kulübünün önünde fotoğraflarının çekilmesi ve bu görüşmelerin yöneticiler tarafından doğrulmasının ardından, Burak için camiada "Buraya kadar geldiklerine göre, yönetim onu satmaya kararlı" yorumları sesli bir şekilde dile getirmeye başlanmıştı.



SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Siyah-beyazlı forvet transferiyle ilgili olarak bugüne kadar sessizliğini korudu. Burak Yılmaz'ın transferi konusunda dün menajerinden açıklama geldi. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Beşiktaş'ın Lecce'den gelen teklifi kabul etmediğini ve görüşmelerin durduğunu açıkladı. Lecce Başkanı'nın resmen "Burak'ı kadromuzda görmek istiyoruz" dediği ve İstanbul'da görüşmelerde bulunduğu Burak Yılmaz için Beşiktaş yönetimi de son kararını verdi.



ARAYIŞLAR BAŞLADI

Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen milli futbolcunun Beşiktaş tarafından da gönderilmek istenmediği belirtildi. Burak'ın menajeri Necdet Ergezen, Solo Lecce internet sitesine yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, Lecce kulübüne Burak'ı satmayacağını söyledi ve görüşmeler bitti" dedi. Larin'in de Zulte Waragem'e kiralanmasının ardından Beşiktaş yönetimi yeniden bir golcü oyuncu arayışına girdi. Abdullah Avcı'nın Burak ve Güven'in yanına gol vuruşları iyi olan bir forvet talep ettiği öğrenildi.