29 Haziran 2019, Cumartesi

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Serdar Sarıdağ: "Lecce Burak Yılmaz için yeni teklif yapacak"

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son gelişmeleri Transfer Raporu programında aktardı.
29.06.2019

Sarıdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

DI PLACIDO İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

"Beşiktaş'ta hiçbir oyuncuyla sözleşme imzalanmadı. Umut Meraş transferi bitmezse şaşırmam. Oyuncuyla anlaşma sağlandı ancak Bursaspor bırakmayabilir. Taylan Antalyalı, Doğan Erdoğan ve Lokman Gör'e olumsuz rapor verildi. Arjantin'in Lanus takımında oynayan Di Placido transferi için çalışmalar sürüyor.

LECCE BURAK İÇİN YENİ TEKLİF YAPACAK

"Beşiktaş'ta forvet çalışması yok. Ancak Umut Nayir kiralanırsa forvet alınabilir. Beşiktaş, Burak Yılmaz için Lecce'nin teklifin duymak bile istemedi. Fakat Lecce, Burak için yeni bir teklif hazırlığı içerisinde."

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