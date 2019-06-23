Abdullah Avcı listesini 150 kişiden 18’e indirdi
Beşiktaş’ta saha içinin yeni patronu Abdullah Avcı, eski ve yeni scout ekiplerinin raporlarını detaylı olarak inceleyerek hareket ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, geçmiş dönemdeki scout ekibinin hazırladığı liste üzerinden çalışıyor. Avcı ayrıca Başakşehir'de beraber çalıştığı scout ekibinin sunduğu listede yer alan oyuncuları da ince eleyip sık dokurken; Gökhan Keskin'in hazırladığı listeyi de enine boyuna inceliyor. Bu üç listenin harlanmasıyla Avcı'nın elinde yaklaşık 150 kişilik bir liste oluştu. Tecrübeli teknik adam bu listeyi sol stoper, sol bek, sağ bek, sağ ön ve sol ön ile forvete yapılacak takviyelerle 18 isme kadar indirdi. Her mevkiide 3 oyuncu belirledi. Listedeki rotasyon oyuncularının yerli, direkt oyuncuların ise yabancı olması dikkat çekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"