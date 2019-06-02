02 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Adriano'nun yeni adresi belli oldu

Beşiktaşlı yıldız imzalıyor! İşte yeni takımı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 Giriş Tarihi: 02.06.2019

ile yollarını ayıran Brezilyalı sol bek Adriano'nun yeni takımı belli oldu. Oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada tecrübeli ismin 'yla anlaştığını söyledi.

ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Adriano'nun yeni adresi netleşti. basınından Globo Esporte'ye konuşan tecrübeli oyuncunun menajeri ile anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.

"BAŞKA KULÜPLER DE İSTİYORDU"

Menajer 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Sao Paulo ile olan görüşmeler iyi ileriyor. Bu konuda iyimserim" diyerek transferin yakın zamanda açıklanacağının sinyallerini verdi. Adriano'nun başka kulüpler tarafından istendiğinin de altını çizen Santana, tecrübeli oyuncunun da Brezilya'ya dönmek istemesiyle Sao Paulo'ya söz verdiklerini ifade etti.

2016 yılında Katalan devi 'dan Beşiktaş'a olan deneyimli futbolcu Adriano, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 3 sezonun ardından sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalmıştı.

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