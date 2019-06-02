Adriano'nun yeni adresi belli oldu
Beşiktaş ile yollarını ayıran Brezilyalı sol bek Adriano'nun yeni takımı belli oldu. Oyuncunun menajeri Fabio Santanna yaptığı açıklamada tecrübeli ismin Sao Paulo'yla anlaştığını söyledi.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Adriano'nun yeni adresi netleşti. Brezilya basınından Globo Esporte'ye konuşan tecrübeli oyuncunun menajeri Sao Paulo ile anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.
"BAŞKA KULÜPLER DE İSTİYORDU"
Menajer Fabio Santanna 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Sao Paulo ile olan görüşmeler iyi ileriyor. Bu konuda iyimserim" diyerek transferin yakın zamanda açıklanacağının sinyallerini verdi. Adriano'nun başka kulüpler tarafından istendiğinin de altını çizen Santana, tecrübeli oyuncunun da Brezilya'ya dönmek istemesiyle Sao Paulo'ya söz verdiklerini ifade etti.
2016 yılında Katalan devi Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan deneyimli futbolcu Adriano, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 3 sezonun ardından sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalmıştı.
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