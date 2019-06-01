01 Haziran 2019, Cumartesi
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Hatem Ben Arfa'ya sürpriz talip!
Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren kulüpler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek istiyor. Özellikle 4 büyük kulüp transferde hareketli günler yaşıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ismi birçok oyuncu anılıyor. Son olarak Fransa'da top koşturdan yıldız isim Hatem Ben Arfa'nın ismi Süper Lig için anılmaya başlandı...
Giriş Tarihi: 01.06.2019 22:49 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 22:52
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