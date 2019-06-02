02 Haziran 2019, Pazar

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Beşiktaş'ta Nikola Vlasic pazalığı

Kartal bir süredir gündeminde olan Nikola Vlasic için İngiliz kuklübüne kiralama teklifi yaptı. Geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık geçiren Hırvat yıldız için pazarlıklar sürüyor. Abdullah Avcı'nın da onay vermesi durumunda bu transfer bitecek.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 00:32 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 07:58
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Beşiktaş'ta Nikola Vlasic pazalığı

Beşiktaş Nikolo Vlasic için bastırıyor... Yeni teknik direktörü belirlemeden önce Hırvat futbolcuyu listelerine alan Siyah- Beyazlı yönetim istikbal vaat eden Vlasic için tüm kozlarını oynuyor.

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Beşiktaş'ta Nikola Vlasic pazalığı

Geçtiğimiz sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Nikola Vlasic 10 numara ve forvet oynayabiliyor.

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Beşiktaş'ta Nikola Vlasic pazalığı

Vlasic 8 gol, 7 asist yaptı

CSKA Moskova'da 31 karşılaşmada forma giyen Hırvat futbolcu 8 gol atarken, 7 de asist gerçekleştirmişti. Başkan Fikret Orman'ın bu oyuncuyu çok istediği ve alınması için devrede olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Nikola Vlasic pazalığı

Everton'la görüşme sürüyor

Cenk Tosun'un transferinde Everton'la iyi ilişkiler kuran Beşiktaş'ın Vlasic için kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta Nikola Vlasic pazalığı

Bu oyuncu için pazarlıkların aralıksız olarak devam ettiği gelen bilgiler arasında.

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