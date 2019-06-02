02 Haziran 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta Nikola Vlasic pazalığı
Kartal bir süredir gündeminde olan Nikola Vlasic için İngiliz kuklübüne kiralama teklifi yaptı. Geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık geçiren Hırvat yıldız için pazarlıklar sürüyor. Abdullah Avcı'nın da onay vermesi durumunda bu transfer bitecek.
Giriş Tarihi: 02.06.2019 00:32 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 07:58
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