02 Haziran 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kombine kartlar, 5 Haziran'da genel satışa çıkacak

Beşiktaş'ta kombine kartlar genel satışa çıkıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmaları kapsayan , 5 Çarşamba günü genel satışa sunulacak.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekibin iç saha maçlarını kapsayan kombinelerin genel satışı, 5 Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak.

2019-2020 sezonu kombine fiyatları şöyle:

1. Kategori 5.250 lira

2. Kategori 4.750 lira

3. Kategori 3.750 lira

4. Kategori 3.350 lira

5. Kategori 3.150 lira

6. Kategori 2.900 lira

7. Kategori 1.550 lira

8. Kategori 1.450 lira

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