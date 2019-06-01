01 Haziran 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Başakşehir'e teşekkür

Beşiktaş'tan Başakşehir'e teşekkür
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Kulübü, 'nın siyah-beyazlı takımın başına geçmesinin ardından Medipol 'e bir teşekkür mesajı yayınladı.

Siyah-Beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başta Sayın Başkan olmak üzere, Vodafone Park'ın inşaat aşamasında stadyumlarını Takımımıza tahsis ederek örnek bir tavır sergileyen, Türk futbolunun güzide camialarından M. Kulübü'ne, Teknik Direktörümüz 'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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