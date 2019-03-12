12 Mart 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Loris Karius, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti!

Beşiktaş'ta Karius depremi! Almanya'dan bomba iddia
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 Giriş Tarihi: 12.03.2019

'de 3. sırada bulunan 'ta krizi yaşanıyor. Alman BILD gazetesinin haberine göre; 25 yaşındaki file bekçisi Loris Karius, 4 aylık maaşını alamadığı gerekçesi ile Beşiktaş'ı 20 Şubat'ta 'ya şikayet etti.

'de 3. sırada bulunan 'ta krizi yaşanıyor. Alman BILD gazetesinin haberine göre; 25 yaşındaki file bekçisi Loris Karius, 4 aylık maaşını alamadığı gerekçesi ile Beşiktaş'ı 20 ubat'ta 'ya şikayet etti.

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KENDİ SONUNU HAZIRLADI

Sezon başında kadroya dahil edilen Alman file bekçisi Loris Karius, tartışılmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 27 maça çıkan Loris Karius, kalesinde 37 gol gördü. Ligde 21 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki file bekçisi, sadece 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Ligde 21 maçta kalesinde 27 gol gören Karius, karşısında yediği ikinci golün ardından taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi ve adeta kendi sonunu hazırladı.

Karius'a gösterilen tepki normal mi?

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de, yediği hatalı gollerin yanı sıra kendisine her top geldiğinde yuhalanan Karius için maç sonunda, "Karius'un heyecanı, tutkusu donuk. Takım aidiyeti konusunda sorunları var. Kalede büyük sıkıntılar yaşıyoruz, tutmadı" dedi.

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