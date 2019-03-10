10 Mart 2019, Pazar
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Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Konyaspor'da Ömer Ali'nin üzerine vurduğu topta hatalı bir gol yiyen Alman kaleci Karius, Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini topladı.
Beşiktaşlı taraftarlardan Karius'a tepki!
Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Konyaspor'da Ömer Ali'nin üzerine vurduğu topta hatalı bir gol yiyen Alman kaleci Karius, Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini topladı.
İşte sosyal medyada taraftarların Karius tepkileri...
Giriş Tarihi: 10.03.2019 21:04 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 21:20
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