12 Mart 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Taraftarlar ‘Guti’ diyor

Taraftarlar ‘Guti’ diyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.03.2019

taraftarıınn gönlünde yatıyor...

Taraftar, maçı sırasında yardımcı hoca için sevgi gösterisinde bulunurken, bu duruma yöneticiler de kayıtsız kalmadı. Daha önce yapılan toplantılarda takımı Guti'ye emanet etme önerisi de taraftarın olumlu tepkisiyle pekişti. Yönetimin çoğu, takımı tanıyan futbolcularla diyaloğunu çok iyi noktaya getiren Guti'nin bu işi iyi yapacağı görüşünde.
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