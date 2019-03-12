12 Mart 2019, Salı
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Taraftarlar ‘Guti’ diyor
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Beşiktaş taraftarıınn gönlünde Guti yatıyor...
Taraftar, Konya maçı sırasında yardımcı hoca Guti için sevgi gösterisinde bulunurken, bu duruma yöneticiler de kayıtsız kalmadı. Daha önce yapılan toplantılarda takımı Guti'ye emanet etme önerisi de taraftarın olumlu tepkisiyle pekişti. Yönetimin çoğu, takımı tanıyan futbolcularla diyaloğunu çok iyi noktaya getiren Guti'nin bu işi iyi yapacağı görüşünde.
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