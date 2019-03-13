13 Mart 2019, Çarşamba
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TEK SÜRPRİZ KAGAWA OLDU
1) Kaleci Fabri geri dönmeli, Karius'la yola devam edemem. Kendini buraya ait hissetmiyor. Fabri'den yetenekli ama aklı burada değil. (Yönetim Fabri'yi değil Karius'u tercih etti)
2) BurakYılmaz'ı alalım. İsimlerini getirdiğiniz her oyuncunun kendine ait bir değeri var ama Burak bu ligi en iyi tanıyan oyuncu. (Golcü yıldız son anda kadroya dahil edildi)
3) Sol beke takviye şart. Adriano'ya bu sezon güvenebilirim ama sonrası için artık ona da kefil olamam. Gitmeli ve yerine sol bek almalıyız. (Adriano ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapılıyor)
4) Biri ayağı düzgün yabancı, diğeri yerli iki stoper alalım. Roco'nun bize katkısı yok. Vida'nın yanında oyun kurabilecek bir isme ihtiyacım var. (Roco kaldı, Mirin alındı)
5) Babel'i istemiyorum. Quaresma bile gitse Lens, Caner, Pektemek ve Güven'le iki kanadı sezon sonuna kadar idare ederim. (Babel gitti, kanat alınmadı. Tek sürpriz Japon yıldız Kagawa oldu!)
5 istedi 1 yapıldı
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Tecrübeli teknik adam Güneş’in yönetime devre arasında 5 maddelik bir rapor sunduğu ancak siyah-beyazlıların bu rapordan sadece 1 maddeyi hayata geçirebildiği ifade edildi.
Beşiktaş'ta sıkıntı günler bir türlü geçmek bilmiyor. Ligin ikinci yarısında oynanan maçlarda tek bir mağlubiyet bile almamasına rağmen hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak için rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyen siyah-beyazlılarda, devre arası transfer politikasında sıkıntı yaşandığı ifade edildi. Öyle ki teknik direktör Şenol Güneş'in yönetime 5 maddeden oluşan bir rapor sunduğu ve "Benim önceliğim bunlar, eğer bunları gerçekleştirebilirsek sıkıntı yaşamayız" dediği ifade edildi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İşte Şenol Güneş'in talepleri ve yönetimin yaptıkları:
TEK SÜRPRİZ KAGAWA OLDU
1) Kaleci Fabri geri dönmeli, Karius'la yola devam edemem. Kendini buraya ait hissetmiyor. Fabri'den yetenekli ama aklı burada değil. (Yönetim Fabri'yi değil Karius'u tercih etti)
2) BurakYılmaz'ı alalım. İsimlerini getirdiğiniz her oyuncunun kendine ait bir değeri var ama Burak bu ligi en iyi tanıyan oyuncu. (Golcü yıldız son anda kadroya dahil edildi)
3) Sol beke takviye şart. Adriano'ya bu sezon güvenebilirim ama sonrası için artık ona da kefil olamam. Gitmeli ve yerine sol bek almalıyız. (Adriano ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapılıyor)
4) Biri ayağı düzgün yabancı, diğeri yerli iki stoper alalım. Roco'nun bize katkısı yok. Vida'nın yanında oyun kurabilecek bir isme ihtiyacım var. (Roco kaldı, Mirin alındı)
5) Babel'i istemiyorum. Quaresma bile gitse Lens, Caner, Pektemek ve Güven'le iki kanadı sezon sonuna kadar idare ederim. (Babel gitti, kanat alınmadı. Tek sürpriz Japon yıldız Kagawa oldu!)
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