Beşiktaş 3-2 Atiker Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u konuk etti.

Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çaldı.

Mücadelede 14. dakikada Ljajic'le öne geçen Beşiktaş'a 19'da Ömer Ali Şahiner karşılık verdi.

Burak Yılmaz'ın 33. dakikadaki şık frikik golüyle siyah beyazlı ekip tekrar öne geçerken Atiker Konyaspor'da Fofana 75. dakikada akıl dolu aşırtma golüyle skora tekrar eşitliği getirdi.

Kıran kırana geçen maçta son sözü 90+3. dakikada Shinji Kagawa attığı golle söyledi: 3-2.

Bu sonucun ardından ligin 3. sırasındaki Beşiktaş 44 puana ulaşırken 5. sıradaki Atiker Konyaspor 35 puanda kaldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak; Atiker Konyaspor ise aynı gün Çaykur Rizespor'u evinde konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmaya, geçen haftaya göre 3 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda geçen hafta ilk 11'de bulunan futbolculardan Dorukhan Toköz, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ın yerine, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Gökhan Gönül 11'de yer aldı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşısında özellikle sol kanatta değişiklikler yaptı. Tecrübeli teknik adam, geçen haftaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında bu bölgede görev verdiği Caner Erkin ile Güven Yalçın'ı Konyaspor karşısında yedek soyundurdu.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki maçta kadroda yer alamayan Gökhan Gönül'ün savunmanın sağına dönmesiyle, Kayserispor karşılaşmasında aynı görevi yerine getirmeye çalışan Adriano Correia sol kanada geçti.

Beşiktaş'ta orta sahanın solunda ise Jeremain Lens forma giydi.

Cezalı Dorukhan'ın yerine Necip Uysal 11'de

Siyah-beyazlı ekipte İstikbal Mobilya Kayserispor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, Atiker Konyaspor karşısında kadroda yer alamadı.

Dorukhan'ın yerine cezası biten Necip Uysal, ilk 11'de sahaya çıktı.

Kagawa da kadroda

Gökhan Gönül gibi sakatlığı nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımını yalnız bırakan Beşiktaş'ın Japon oyuncusu Shinji Kagawa da 25. hafta mücadelesinde maç kadrosunda yer aldı.

Kagawa maça yedek olarak başladı, sakatlığı bulunan Nicolas Isimat-Mirin kadroda bulunmadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Karşılaşma öncesinde çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Vodafone Park dışında kurulan stantta kadın taraftarlara çiçek hediye edildi.







Atiker Konyaspor'da iki eksik

Atiker Konyaspor, sakatlıkları süren Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare'den yoksun Beşiktaş karşısına çıktı.

Konuk ekipte ayrıca 11'de görev alan 21 yaşındaki Mücahit Can Akçay, Süper Lig'de 2018-2019'da ilk kez bu şansı yakaladı. Genç oyuncu, daha önce üç kez sonradan oyuna dahil olmuştu.