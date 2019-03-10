10 Mart 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Necip Uysal, 30 gün sonra sahada

Necip Uysal, 30 gün sonra sahada
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Ligin 23. haftasında oynanan derbisinde yedek soyunmasına rağmen gördüğü nedeniyle maçında forma giyemeyen , maçında 11’de görev aldı. Necip, 30 gün sonra siyah-beyazlı formasına kavuştu.

'in 25. haftasında , sahasında Atiker 'u konuk etti. Siyah-beyazlı takımının tecrübeli oyuncularından , 30 gün sonra formasına kavuştu. Ligin 23. haftasında oynanan maçında, yedek soyunmasına rağmen Dirar ile yaşadığı tartışma nedeniyle gören Necip, geçen hafta oynanan maçında cezası nedeniyle forma giyememişti. Siyah-beyazlı formayı en son 9 Şubat tarihinde Vodafone Park'ta oynanan maçında sırtına geçiren 28 yaşındaki oyuncu, tarafından Konyaspor maçında ilk 11'de görev verildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Taraftarlardan Guti tezahüratları Taraftarlardan Guti tezahüratları
Beşiktaş - Atiker Konyaspor | CANLI Beşiktaş - Atiker Konyaspor | CANLI
Lazio'dan flaş Medel açıklaması! Sezon sonunda... Lazio'dan flaş Medel açıklaması! Sezon sonunda...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör