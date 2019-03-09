09 Mart 2019, Cumartesi
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Negredo'dan flaş Beşiktaş itirafı
Sezon başında Beşiktaş'taki sözleşmesini karşılıklı feshederek Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Marca'ya konuşan Negredo, Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlatırken siyah-beyazlı taraftarlardan da övgüyle söz etti.
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