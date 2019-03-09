09 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Negredo'dan flaş Beşiktaş itirafı

Sezon başında Beşiktaş'taki sözleşmesini karşılıklı feshederek Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo önemli açıklamalarda bulundu.

Negredo'dan flaş Beşiktaş itirafı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.03.2019

Marca'ya konuşan , 'tan ayrılık sürecini anlatırken siyah-beyazlı taraftarlardan da övgüyle söz etti.

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