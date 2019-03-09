09 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Niko Kovac'tan Beşiktaş'ın teklifine yanıt

Bayern Münih'le kritik bir dönemden geçen Hırvat teknik direktör Niko Kovac, Alman ekibindeki geleceğinin belli olmasının ardından Beşiktaş yöneticileriyle masaya oturacak.

Ünlü hocadan Beşiktaş'ın teklifine yanıt
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.03.2019

Milli Takım'la anlaşan Şenol Güneş'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren , aday listesinin başına 'i çalıştıran 'ı koymuştu.

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