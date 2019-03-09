09 Mart 2019, Cumartesi
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Niko Kovac'tan Beşiktaş'ın teklifine yanıt
Bayern Münih'le kritik bir dönemden geçen Hırvat teknik direktör Niko Kovac, Alman ekibindeki geleceğinin belli olmasının ardından Beşiktaş yöneticileriyle masaya oturacak.
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Milli Takım'la anlaşan Şenol Güneş'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aday listesinin başına Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac'ı koymuştu.
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