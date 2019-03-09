09 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Jason Rich 1 ay yok

Beşiktaş'ta Jason Rich 1 ay yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.03.2019

Sompo Japan'da Nanterre maçında sakatlanan 'li basketbolcusu 'in 4 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 'ın Nanterre 92 ile oynadığı müsabakada sakatlanan 'li basketbolcu 'in yapılan kontrolleri sonrasında sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan başarılı basketbolcunun 4 hafta sonra parkelere dönmesi beklendiğini belirtildi.

Aynı karşılaşmada sağ kol dirseğinde tendinopati oluşan Duşan Cantekin de Afyon Belediyespor karşılaşmasında kadroda olamayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş istedi Lille kaptı Beşiktaş istedi Lille kaptı
Beşiktaş çıkış arıyor Beşiktaş çıkış arıyor
Ünlü hocadan Beşiktaş'ın teklifine yanıt Ünlü hocadan Beşiktaş'ın teklifine yanıt
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör