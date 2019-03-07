07 Mart 2019, Perşembe
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Teknik direktör Güneş'in bugünkü toplantıda; A Milli takım sürecinin ne zaman ve nasıl başladığı, Beşiktaş ve TFF arasında yaşananlar, siyah- beyazlıların bu konuya nasıl yaklaştığı, Beşiktaş'ta yaptıkları ve yapmak istedikleriyle ilgiyi tüm merak edilen soruları tek tek yanıtlaması bekleniyor. TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti.
Ve gözler Şenol Güneş'te
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Bugün saat 14.00’te Ümraniye’de basın toplantısı düzenleyecek olan Şenol Güneş, tüm merak edilen soruları tek tek yanıtlayacak.
BeşiktaşTeknik Direktörü Şenol Güneş, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Siyah- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Güneş'in basın toplantısının, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.
Teknik direktör Güneş'in bugünkü toplantıda; A Milli takım sürecinin ne zaman ve nasıl başladığı, Beşiktaş ve TFF arasında yaşananlar, siyah- beyazlıların bu konuya nasıl yaklaştığı, Beşiktaş'ta yaptıkları ve yapmak istedikleriyle ilgiyi tüm merak edilen soruları tek tek yanıtlaması bekleniyor. TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti.
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