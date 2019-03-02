02 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş: “2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz”

Şenol Güneş: “2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz”
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü , “2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.

Beşiktaş, 'in 24. haftasında konuk olduğu İ.M. ile 2-2 beraber kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü , "Kazanmak için sahaya çıktık. Oyun içinde git geller oldu. Golü atarak avantaj bulduk ama bu avantajı kullanamadık. Yediğimiz golden sonra biraz dağıldık. Sevindiğimiz bir sonuç değil. Kayıp 2 puan verdik, üzgünüz. Skoru 3 puan alarak bitirememek üzüntü verici. Skor 2-2 bitti. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

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