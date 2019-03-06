06 Mart 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu! İşte o 6 isim
Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından hoca arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta, liste belirlendi.
Giriş Tarihi: 06.03.2019 20:33 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 20:34
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