06 Mart 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gündem Guti

Beşiktaş'ta gündem Guti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.03.2019

'ta sezon sonunda görevden ayrılacak olan Teknik Direktör 'in, istifa etmesi halinde siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti'yle yola devam edecek.

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için anlaşmaya varan ve 1 Haziran 2019 tarihinde resmi olarak göreve başlayacak olan 'in, lig bitmeden istifası gündeme geldi. Yarın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek olan Güneş'in, görevden ayrılacağını açıklaması halinde, siyah-beyazlılar takımı yardımcı antrenör Guti'ye emanet edecek. Acele ederek takımın başına yeni bir hoca getirmek istemeyen yönetim, İspanyol çalıştırıcıyla sezonu tamamlamayı planlıyor. Yeni hoca için de belirlemeler yapan siyah-beyazlılar, yerli isimlerden yana. taraftarının gündemden düşürmediği ve 'un başında başarılı bir dönem geçiren ismi gündeme gelirken, bir diğer hoca adayı ise, 'le lider durumda bulunan . B planı ise Guti üzerine. Şenol Güneş'in lig bitmeden istifa etmesi halinde takımı Guti'ye emanet edecek olan Beşiktaş Yönetimi, kalan haftalarda İspanyol hocanın form durumuna göre farklı bir aksiyon alabilir.

Şenol Güneş yarın basın toplantısı düzenleyecek

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