Beşiktaş'ta gündem Guti

Beşiktaş'ta sezon sonunda görevden ayrılacak olan Teknik Direktör Şenol Güneş'in, istifa etmesi halinde siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Guti'yle yola devam edecek.

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için anlaşmaya varan ve 1 Haziran 2019 tarihinde resmi olarak göreve başlayacak olan Şenol Güneş'in, lig bitmeden istifası gündeme geldi. Yarın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek olan Güneş'in, görevden ayrılacağını açıklaması halinde, siyah-beyazlılar takımı yardımcı antrenör Guti'ye emanet edecek. Acele ederek takımın başına yeni bir hoca getirmek istemeyen yönetim, İspanyol çalıştırıcıyla sezonu tamamlamayı planlıyor. Yeni hoca için de belirlemeler yapan siyah-beyazlılar, yerli isimlerden yana. Beşiktaş taraftarının gündemden düşürmediği ve Alanyaspor'un başında başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın ismi gündeme gelirken, bir diğer hoca adayı ise, Başakşehir'le lider durumda bulunan Abdullah Avcı. B planı ise Guti üzerine. Şenol Güneş'in lig bitmeden istifa etmesi halinde takımı Guti'ye emanet edecek olan Beşiktaş Yönetimi, kalan haftalarda İspanyol hocanın form durumuna göre farklı bir aksiyon alabilir.