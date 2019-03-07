Şenol Güneş'ten istifa açıklaması! Sezon sonu...

Beşiktaş ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'la 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varan Şenol Güneş ''Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor.'' dedi.

Güneş'in açıklamalarından satır başları:

Yaptığımız iş eleştirilir. Dersler çıkaracağımız durumları değerlendirmek istiyorum.

Yaşayan bir çınar ağacıyız. Mayısı görmemi istemeyenler var, umarım onlar çok mayıs görür. Duygusal çıkışlarım var ama kötü niyetim yok.

Burada 4 yıl önce göreve geldim. Neler yaptığımız, neler yapmadığımız malumunuz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Beşiktaş bir ailedir. Başarı olarak son yılların en iyi kulübüdür. Beşiktaşlılar beni sevdi, bağrına bastı. Ben de onları çok sevdim. Gideceğim halde aynı duyguları paylaşırım.

Beşiktaş'ta olan bu sevgi yüreğimde aynı sıcaklıkta olacak. Trabzon'da olduğu gibi... Orada da bizi efsane sayanlar da var yok sayanlar da. Bir yere mal olmak kolay değil. Bir kişi uzun bir yerde kaldıysa takdir edilmelidir. Bugüne kadar hem taraftarlara hem yönetime açık olmaya çalıştım. Gizli hesaplar içinde görüldüğüme de üzüldüm.

Milli Takım'la ilgili düşüncemi zaten biliyorsunuz. Partizan maçından sonra söyledim. Milli Takım'da görev yapmayı daha çok isterim dedim. Kulüp takımı istemem dedim.

Sorunları çözmeye çalıştım. Oyunculara da sorabilirsiniz. O kadar gizli iş yapıyorum ki... Kişiliksiz adam kim inanır? Öyle görüntü verdiysek de onu düzeltmek için gayret gösteririz. Başardığımız her işi birlikte yaptık. Mazeretlerin arkasına sığınmam. Başarısızlığı kimseyle paylaşmam, başarıyı herkesle paylaşırım.

Spor öyle bir olgu ki tüm kesimlerin ortak alanı. Sadece bir ayak oyunu değildir. Her şeyin içinde olduğu bir alandır. Sonuçlardan giderek söylenenlere saygı duyuyorum. Sebepten sonuca değil, sonuçtan sebebe gidiliyor.

Sadece bir değişim süreci yaşandığını düşünüyorum Beşiktaş'ta. Real Madrid'in o kadar Avrupa şampiyonluğu var, bugün elenmiştir. Bu onun sonu değildir. Bunu bir gün yaşanacaktır. Başarının daha fazlası beklenirken bazen başarısızlık gelebilir. Değişim sürecini sancılı yaşayacağımız bir gerçek. Hatalar vardır, tartışma buradan gelir. Bunun kavga gibi algılanmasını istemem. Başkanla ne kavgam olacak. İsterse benim görevime son verebilir. Oyuncuyu da ben istersem oynatmam, ne kavga edeceğim...

Başarılıyken de söyledim. Geçmişte hizmeti olanları da işin içine katarak onların da emeği var dedim. Bu çelişkileri düzeltmezsek daha büyük felaketler görürsünüz. Beşiktaş'ın avantajı nedir? Bunu aşacak bir başkanı, yönetimi, camiası vardır. Büyük kulüpte çalıştım, bana şans verdiler, 4 yılda çok şey gördüm. Yatırımınızın altında kalınca size rakip olur. Bunu gördük. Benden iyi biliyorsunuz.

Ayrılmak isteği benim önceliğim değildi. 2 yıl uzatma yapmazdım o zaman. Buraya ayrılmak için değil daha büyük başarılar için geldim. Bazen ayrılık istenmiyorken de kaçınılmaz oluyor. Hayat nasiple yaşanıyor.

Zaman zaman fikir ayrılığımız olsa da başkanımızla aramız çok iyidir. Gitmesi gerek diyenler bak gidiyor diyorlar. Ama milli takıma gidiyor. 3 yıldır öyle şeyler söylediler ki...

Ben o kadar safım ki. Allah görüyor bunları. Ben çıplağım, ne görüyorsanız oyum.

Ben bu takımdan ayrıldığımda gideceğim yer Milli Takım dedim. Siz de biliyorsunuz.

Görevim bitene kadar başkana ve yönetime saygısızlığım olmayacak. Saygı duymadıklarım da var. Ben hile yapayım da kalayım diye düşünmedim ki. Doğru işler yapmaya çalıştım. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü gibi çalışacağım. Kimse bundan şüphe etmesin. Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor. Oyuncum da görüyor bunu. Ayrılman doğru değil diyenler de var. Kavga için de burada durmuyorum. Sinirleniyorum da bazen. Soru sormaya gelmiyor. Hep aynı şeyin peşinde. Duyuma göre istifa ettiniz diyorlar, ben seninle ilgili öyle duyumlar alıyorum ki sokağa çıkamazsın. Böyle bir şey yok, yakınıma söylemişim. Habercilik bu mu ya? Bu sefer atar yaptı diyorlar.