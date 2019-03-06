06 Mart 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş yarın basın toplantısı düzenleyecek

Şenol Güneş yarın basın toplantısı düzenleyecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.03.2019

Teknik Direktörü , yarın saat 14.00'te Ümraniye 'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Teknik Direktörü , basın toplantısında konuşacak. Ümraniye 'nde düzenlenecek olan toplantıda soruları yanıtlayacak olan Şenol Güneş'in, Beşiktaş'taki görevinden ayrılacağını da açıklayacağı iddia ediliyor. 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle A Milli Futbol Takımı'nın başında olacak olan Güneş, tarafından Arnavutluk ve Moldova maçları için de görevlendirildi. Dün yapılan görevlendirmenin ardından Şenol Güneş'in yarın basın toplantısı düzenleyecek olması, tecrübeli teknik adamın görevinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

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