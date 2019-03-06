06 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş, Milli Takıma kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova maçları kadrosuna kimleri davet edeceği şimdiden merak konusu olmaya başladı.

İşte muhtemel milli takım kadrosu ve akıllara 'acaba milli takıma dönecekler mi' sorusunu getiren, formda iki yıldız isim...

Giriş Tarihi: 06.03.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 11:37
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Şenol Güneş, Milli Takıma kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, 22 Mart'ta deplasmanda oynanacak Arnavutluk maçıyla göreve başlıyor. Şimdi akıllara gelen soru; Şenol Güneş kadroya kimleri davet edecek. İşte potansiyel olarak Milli Takıma alınabilecek isimler ve 'acaba dönecekler mi' sorusuna cevap bekleyen iki yıldız...

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Şenol Güneş, Milli Takıma kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

MERT GÜNOK - BAŞAKŞEHİR

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Şenol Güneş, Milli Takıma kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

UĞURCAN ÇAKIR - TRABZONSPOR

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Şenol Güneş, Milli Takıma kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

HARUN TEKİN - FENERBAHÇE

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Şenol Güneş, Milli Takıma kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

SERKAN KIRINTILI - KONYASPOR

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