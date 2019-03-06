06 Mart 2019, Çarşamba
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Şenol Güneş, Milli Takıma kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova maçları kadrosuna kimleri davet edeceği şimdiden merak konusu olmaya başladı.
İşte muhtemel milli takım kadrosu ve akıllara 'acaba milli takıma dönecekler mi' sorusunu getiren, formda iki yıldız isim...
Giriş Tarihi: 06.03.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 11:37
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