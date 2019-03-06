Şenol Güneş, Milli Takıma kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, 22 Mart'ta deplasmanda oynanacak Arnavutluk maçıyla göreve başlıyor. Şimdi akıllara gelen soru; Şenol Güneş kadroya kimleri davet edecek. İşte potansiyel olarak Milli Takıma alınabilecek isimler ve 'acaba dönecekler mi' sorusuna cevap bekleyen iki yıldız...