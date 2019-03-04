Beşiktaş'ta ayrılık! Takıma yeni gelmişti...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, devre arasında transfer ettiği Isimat Mirin'i özellikle Fenerbahçe derbisindeki performansı sonrası gözden çıkardı. Yönetimin, futbolcu ile sezon sonunda yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'a devre arasında transfer olan Isimat Mirin'in gözden çıkarıldığı öğrenildi. Fenerbahçe maçında yaptığı hatalar nedeniyle beraberlikte baş sorumlu isimlerden biri olarak gösterilen Fransız yıldızın bu nedenle Kayseri'de oynatılmadığı belirlendi.

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