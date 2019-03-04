04 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta ayrılık! Takıma yeni gelmişti...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, devre arasında transfer ettiği Isimat Mirin'i özellikle Fenerbahçe derbisindeki performansı sonrası gözden çıkardı. Yönetimin, futbolcu ile sezon sonunda yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.03.2019

'a devre arasında transfer olan Isimat Mirin'in gözden çıkarıldığı öğrenildi. maçında yaptığı hatalar nedeniyle beraberlikte baş sorumlu isimlerden biri olarak gösterilen Fransız yıldızın bu nedenle Kayseri'de oynatılmadığı belirlendi.

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