Suriyeli golcüden muhteşem röveşata

Suudi Profesyonel Futbol Liginde, iki ezeli rakip, El-Ittihad ve El-Ehli kulüpleri karşı karşıya geldi. Ev sahibi El-Ittihad, 1-0 öndeydi. Derken sahneye, Suriye asıllı golcü Omar El-Somah çıktı. Öyle bir gol attı ki, , hem takımına beraberliği getirdi, hem de maçı anlatan spikeri kendinden geçirdi.