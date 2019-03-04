Asıl başkanı görsünler
Kulüp içinde bazı çevrelerin, eski yönetici Ahmet Nur Çebi’den mayıstaki seçim için aday olmasını istediği iddia edildi
Fikret Orman dönemi sonrası en güçlü başkan adayı olarak şu anki mevcut 2. başkan Serdal Adalı'nın ismi öne çıksa da camia içinde farklı sesler de yükseliyor. Bu seslerin işaret ettiği isim ise eski başkan yardımcısı Ahmet Nur Çebi... Başkan Fikret Orman'ın "Nankörlük"le suçladığı muhalefet içinde ciddi ciddi kaynamalar yaşanmaya başlandı. Mayıs ayında yapılacak seçide Ahmet Nur Çebi'yi, Orman'ın karşısına çıkma konusunda ikna etmeye çalışan bu muhaliflerin, "Ahmet Başkan sen bir gittin takım dağıldı… Görüyoruz ki; takımın gizli kahramanı senmişsin. Allah aşkına aday ol. Seni başkan yapalım, herkes asıl başkanın kim olduğunu görsün…" diyerek baskı yaptıkları ifade edildi. Çebi'nin ise bu isteğe şu ana kadar bir karşılık vermediği dile getirildi.
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