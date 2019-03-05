05 Mart 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş geri dönemiyor

Beşiktaş geri dönemiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.03.2019

Liderin 13 puan gerisine düşen 'ta geçen sezondan bu yana süregelen skor koruma ve geri dönüş sıkıntısı aynen devam ediyor.

'ta sıkıntılı günler yaşanıyor. Geçen sezondan bu sezona taşınan saha içi sorunların ilk 24 haftada da devam etmesi ve artması, lider 'in 13 puan gerisine düşen Beşiktaş'ın şampiyonluktan uzaklaşmasındaki en büyük sebeplerden. 4'üncü bitirilen geçen sezonun en büyük hastalıklarından biri olan skoru korumada yaşanan zorluklar ve geriye düşülen maçların çevrilme oranının düşük kalması bu sezonda da aşılamayan sorunların başında geldi. Beşiktaş'ın skoru koruma ve geri dönüş sıkıntısı, 24 maçta sadece 11 galibiyet almasından da net bir şekilde görünüyor. Galibiyet oranında %50'nin bile altına düşen siyah-beyazlılar bu 11 galibiyetin 9 tanesini net bir şekilde elde ederken, 1 tanesinde (İkinci hafta Erzurumspor'a karşı 0-1'den 3-1'e) geri dönüş yaptı. Diğer galibiyeti ise öne geçip maç içinde 1-1'e gelen maçta 2-1'li galibiyetle 'a karşı aldı. Oysaki ,Beşiktaş 'in görev yaptığı son üç sezonda %50 galibiyet oranının altına düşmemişti.

29 PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar bu sezon öne geçtiği 6 maçın 5'inde berabere kalıp 1'inde yenilerek 13 puan kaybederken, geriye düştüğü maçlarda da 16 puan kaybetti.

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