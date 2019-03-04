04 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Guti hazırlanıyor

Guti hazırlanıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.03.2019

Başkanın, İspanyol antrenöre hazırlıklara hız vermesini istediği kaydedildi. Guti’nin de ülkesinde genç oyuncu izlediği bildirildi

'ta sezon sonunda ayrılacak teknik patron 'in yerine hoca adayları gündeme gelse de masada yönetimin ilk alternatifi olarak Guti Hernandez'in olduğu biliniyor. İspanyol basının da sık sık "Gelecek sezon Beşiktaş'ın başında olacak. 'a giderken bunu kabul ederek gitti" dediği genç atrenörün ülkesinde çalışmalarına devam ettiği gelen haberler arasında. Buna göre özellikle alt yapısındaki gençleri hem Beşiktaş'a kazandırmak hem de gelişimlerini sağlamak isteyen Guti'nin, arkadaşlarından bilgi aldığı kaydedildi. Real Madrid külübü Başkanı 'e de bu planından bahseden Guti'nin olumlu yanıt aldığı kaydedildi. 42 yaşındaki antrenörün ayrıca transfer listesini hazırlamaya başladığı da ifade ediliyor.

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