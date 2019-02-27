Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

Eski performansından uzak olan ve sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup gönlünü Ibiza'da tanıştığı Hollandalı DJ Manon Jazmin'e kaptırdı. Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Oğuzhan Özyakup'u tanıştıran isim ise yine bir futbolcu...

Son dönemde performansıyla eleştirilen Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, aşk hayatında ise gaza bastı. 2017'de Demet Özdemir'le bir yıl aşk yaşayan futbolcu, daha sonra özel hayatında sessiz kalmıştı.

Takvim'in haberine göre; Özyakup'un geçen yaz ise gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin'e kaptırdığı anlaşıldı. 28 yaşındaki seksi DJ ile İbiza'da tanışan futbolcunun aşk hayatına ise meslektaşının el attığı ortaya çıktı.

İddiaya göre ikiliyi, Excelsior Rotterdam'lı futbolcu Ali Messaoud tanıştırdı. Kendisi de Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup, güzelliğinden etkilendiği DJ Manon'la kısa sürede samimiyeti ilerletti.

Fırsat buldukça soluğu aşkının yanında Hollanda'da alan Özyakup'un son haftalarda yedek kulubesinin gedikli olması ise "Oğuzhan, yeşil sahalar yerine aşk hayatında fırtınalar estiriyor" dedirtti.



İşte Oğuzhan'ın gönlünü kaptırdığı Manon Jazmin: