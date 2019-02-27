27 Şubat 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

Oğuzhan Özyakup kalbini o güzele kaptırdı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Eski performansından uzak olan ve sert eleştirilerle karşı karşıya kalan gönlünü Ibiza'da tanıştığı Hollandalı DJ 'e kaptırdı. Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Oğuzhan Özyakup'u tanıştıran isim ise yine bir futbolcu...

Son dönemde performansıyla eleştirilen Beşiktaşlı futbolcu , aşk hayatında ise gaza bastı. 2017'de 'le bir yıl aşk yaşayan futbolcu, daha sonra özel hayatında sessiz kalmıştı.

Takvim'in haberine göre; Özyakup'un geçen yaz ise gönlünü Hollandalı DJ 'e kaptırdığı anlaşıldı. 28 yaşındaki seksi DJ ile İbiza'da tanışan futbolcunun aşk hayatına ise meslektaşının el attığı ortaya çıktı.

İddiaya göre ikiliyi, Excelsior Rotterdam'lı futbolcu Ali Messaoud tanıştırdı. Kendisi de doğumlu olan Oğuzhan Özyakup, güzelliğinden etkilendiği DJ Manon'la kısa sürede samimiyeti ilerletti.

Fırsat buldukça soluğu aşkının yanında Hollanda'da alan Özyakup'un son haftalarda yedek kulubesinin gedikli olması ise "Oğuzhan, yeşil sahalar yerine aşk hayatında fırtınalar estiriyor" dedirtti.

İşte Oğuzhan'ın gönlünü kaptırdığı Manon Jazmin:

Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı OĞUZHAN ÖZYAKUP GÖNLÜNÜ HOLLANDALI DJ MANON JAZMİN'E KAPTIRDI
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