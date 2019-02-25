26 Şubat 2019, Salı

FENERBAHÇE

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Keyif dolu bir mücadeleydi

Bakan Kasapoğlu: Keyif dolu bir mücadeleydi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.02.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbinin keyif dolu bir mücadele içerisinde geçtiğini ve sahada derbiye yakışır bir rekabet olduğunu söyledi.

'in 23'üncü haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren - müsabakasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Keyif dolu bir mücadele olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Derbiye yakışır şekilde bir rekabet vardı, tatlı bir rekabet. Maç öncesi kulüp başkanlarının bir araya gelerek dostluk mesajları vermesi de tebrike şayan. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum tüm kulüplerimize" ifadelerini kullandı.


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