26 Şubat 2019, Salı
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Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
Beşiktaş ile sezon başında 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan ancak Ljajic ve Kagawa transferlerinin ardından uzun süredir forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 26.02.2019 19:27 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 19:35
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