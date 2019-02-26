Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş ile sezon başında 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan ancak Ljajic ve Kagawa transferlerinin ardından uzun süredir forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.