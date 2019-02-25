25 Şubat 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Mirin maçı sakat tamamladı

Mirin maçı sakat tamamladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.02.2019

’ın Fransız yıldızı Mirin, maçında yaşadığı sakatlık sonrası, değişiklik hakkı olmaması nedeniyle maçı sakat tamamladı.

- derbisinde siyah-beyazlıların Fransız oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin karşılaşmayı sakat sakat tamamladı. 87. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde Skrtel'le girdiği mücadele sonrasında sakatlanan yıldız oyuncu, tedavisinin ardından oyuna dahil oldu. Caner, Quaresma ve değişiklikleri nedeniyle oyuncu değişikliği hakkı kalmayan siyah-beyazlılarda Mirin oyuna sakat sakat devam etti.

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