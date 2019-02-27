27 Şubat 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı
Eski performansından uzak olan ve sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup gönlünü Ibiza'da tanıştığı Hollandalı DJ Manon Jazmin'e kaptırdı. Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Oğuzhan Özyakup'u tanıştıran isim ise yine bir futbolcu...
Giriş Tarihi: 27.02.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 11:15
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı