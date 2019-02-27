Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

İddiaya göre ikiliyi, Excelsior Rotterdam'lı futbolcu Ali Messaoud tanıştırdı. Kendisi de Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup, güzelliğinden etkilendiği DJ Manon'la kısa sürede samimiyeti ilerletti. Fırsat buldukça soluğu aşkının yanında Hollanda'da alan Özyakup'un son haftalarda yedek kulubesinin gedikli olması ise "Oğuzhan, yeşil sahalar yerine aşk hayatında fırtınalar estiriyor" dedirtti.

İşte Hollandalı güzel Manon Jazmin'in Instagram paylaşımları...