27 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

Eski performansından uzak olan ve sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup gönlünü Ibiza'da tanıştığı Hollandalı DJ Manon Jazmin'e kaptırdı. Her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Oğuzhan Özyakup'u tanıştıran isim ise yine bir futbolcu...

Giriş Tarihi: 27.02.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 11:15
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Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı

İddiaya göre ikiliyi, Excelsior Rotterdam'lı futbolcu Ali Messaoud tanıştırdı. Kendisi de Hollanda doğumlu olan Oğuzhan Özyakup, güzelliğinden etkilendiği DJ Manon'la kısa sürede samimiyeti ilerletti. Fırsat buldukça soluğu aşkının yanında Hollanda'da alan Özyakup'un son haftalarda yedek kulubesinin gedikli olması ise "Oğuzhan, yeşil sahalar yerine aşk hayatında fırtınalar estiriyor" dedirtti.

İşte Hollandalı güzel Manon Jazmin'in Instagram paylaşımları...

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Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı
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Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı
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Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı
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Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı
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