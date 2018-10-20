    20 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Göztepe sahasında Beşiktaşı konuk ediyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    , Spor Toto 'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki ve hangi kanalda yayınlanacak? Bütün detayları 'de bulabilirsiniz.

    'in 9. haftasında Göztepe - Beşiktaş ile karşılaşıyor. Bu iki ekip Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24'ünü , 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, 'de 3-1, 'da da 5-1'lik skorlarla kazandı.

    GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Göztepe - Beşiktaş maçı yarın Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem yönetecek. Mücadele beINSports'tan naklen yayınlanacak.

    Beşiktaşın Göztepe karşısındaki muhtemel 11i BEŞİKTAŞ'IN GÖZTEPE KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

    SAKATLARIN DURUMU

    Milli maç arasına 8. haftada ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak giren siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Adriano Correia görev yapamayacak.

    Sırbistan kampında sakatlandığı için İstanbul'a erken dönerek tedavisine başlanan Adem Ljajic'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Ljajic'in durumuna maç saatinde karar verilecek.

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    VİDA KIRMIZI KART CEZALISI

    Beşiktaş'ta cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak.

    Siyah-beyazlı ekipte , , ve ise Göztepe öncesi ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan bu futbolcular Göztepe maçında da sarı kart görmeleri halinde 10. haftadaki maçında görev alamayacak.

    BEŞİKTAŞ, SON 21 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

    Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

    İki ekip arasındaki son 21 maçtan 11'ini kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002'deki randevuda yenildi.

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    İZMİR'DEKİ MAÇLAR

    İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak.

    Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 33, Göztepe ise 22 gol attı.

    Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

    SON 10 MAÇTA 48 GOL ATILDI

    İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta fileler toplam 48 kez havalandı.

    Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 14 kez gol sevinci yaşadı.

    Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 10 randevuda maç başına gol ortalaması 4,8 olarak gerçekleşti.

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    FARKLI SKORLAR

    Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.

    2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

    Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

    Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maçta filelere giden toplam 10 gol, ligdeki 48 randevu içinde en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.

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