    11 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Töre’de büyük düşüş

    Töre’de büyük düşüş
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Geçen sezon West Ham’a kiralanan ve piyasa değeri 14 milyon euro olan ’nin şu andaki değeri 3 milyon euro’ya kadar indi

    'de şampiyonluk yarışı veren 'ta, 'den geri dönen 'den beklentiler hayli yüksekti. Geçtiğimiz yıl 'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değerindeki düşüş ise dikkat çekici seviyelere gelmiş durumda. Töre'nin geçtiğimiz yıl 14 milyon euro olan piyasa değeri, bu dönemde 3 milyon euro seviyesine kadar geriledi. Süper Lig'de piyasa değeri düşen futbolcular arasında da Gökhan Töre ilk 3'te yer aldı. ve 'nun ardından ligde değeri geçen yıla oranla en fazla düşen 3. futbolcu Gökhan Töre oldu.

    146 DAKİKA OYNADI​

    İngiltere'de bekleneni veremeyen Töre, bu sezona iddialı hazırladığını vurgulasa da bu sezon 8 lig maçında sadece 1 dakika süre aldı. Avrupa Ligi ön elemeleri ve grup maçlarında toplamda 5 maçta görev alan Gökhan, 146 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.

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