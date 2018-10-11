Gökhan Töre’de büyük düşüş

Geçen sezon West Ham’a kiralanan ve piyasa değeri 14 milyon euro olan Gökhan Töre’nin şu andaki değeri 3 milyon euro’ya kadar indi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ta, İngiltere'den geri dönen Gökhan Töre'den beklentiler hayli yüksekti. Geçtiğimiz yıl West Ham United'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değerindeki düşüş ise dikkat çekici seviyelere gelmiş durumda. Töre'nin geçtiğimiz yıl 14 milyon euro olan piyasa değeri, bu dönemde 3 milyon euro seviyesine kadar geriledi. Süper Lig'de piyasa değeri düşen futbolcular arasında da Gökhan Töre ilk 3'te yer aldı. Arda Turan ve Roberto Soldado'nun ardından ligde değeri geçen yıla oranla en fazla düşen 3. futbolcu Gökhan Töre oldu.

146 DAKİKA OYNADI​



İngiltere'de bekleneni veremeyen Töre, bu sezona iddialı hazırladığını vurgulasa da bu sezon 8 lig maçında sadece 1 dakika süre aldı. UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri ve grup maçlarında toplamda 5 maçta görev alan Gökhan, 146 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.