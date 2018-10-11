Beşiktaşta Yasin Öztekin pişmanlığı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sezon başında iki isim üzerinde durmuştu... Bunlardan biri Burak Yılmaz diğeri ise Yasin Öztekin'di. Burak'la görüşmeler son güne kadar sürerken, Yasin'e ise yönetimden veto gelmişti. Beşiktaş'ı uzun süre bekleyen ama karşılık alamayan Yasin, transfer olduğu Göztepe'de ise kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor. Güneş ise bedelsiz olarak transfer edilebilecek Yasin'in alınmaması nedeniyle mutsuzluğunu dile getiriyor.

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