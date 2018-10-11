    11 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Yasin Öztekin pişmanlığı

    Beşiktaşta Yasin Öztekin pişmanlığı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Beşiktaş sezon başında iki isim üzerinde durmuştu... Bunlardan biri Burak Yılmaz diğeri ise 'di. Burak'la görüşmeler son güne kadar sürerken, Yasin'e ise yönetimden veto gelmişti. Beşiktaş'ı uzun süre bekleyen ama karşılık alamayan Yasin, transfer olduğu Göztepe'de ise kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor. Güneş ise bedelsiz olarak transfer edilebilecek Yasin'in alınmaması nedeniyle mutsuzluğunu dile getiriyor.

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