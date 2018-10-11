Beşiktaşta Yasin Öztekin pişmanlığı

11 Ekim 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Yasin Öztekin pişmanlığı
Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sezon başında iki isim üzerinde durmuştu... Bunlardan biri Burak Yılmaz diğeri ise Yasin Öztekin'di. Burak'la görüşmeler son güne kadar sürerken, Yasin'e ise yönetimden veto gelmişti. Beşiktaş'ı uzun süre bekleyen ama karşılık alamayan Yasin, transfer olduğu Göztepe'de ise kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor. Güneş ise bedelsiz olarak transfer edilebilecek Yasin'in alınmaması nedeniyle mutsuzluğunu dile getiriyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!