11 Ekim 2018, Perşembe
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Adriano’dan iyi haber var
Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Adriano'nun, milli aranın ardından tam olarak hazır duruma gelmesi bekleniyor. Ümraniye'de bireysel olarak çalışmalara devam eden Adriano'nun durumunun iyiye gittiği ve haftaya takımla birlikte çalışma
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