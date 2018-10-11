Adriano’dan iyi haber var

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Adriano'nun, milli aranın ardından tam olarak hazır duruma gelmesi bekleniyor. Ümraniye'de bireysel olarak çalışmalara devam eden Adriano'nun durumunun iyiye gittiği ve haftaya takımla birlikte çalışma

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