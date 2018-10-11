    11 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Adriano’dan iyi haber var

    Adriano’dan iyi haber var
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan 'nun, milli aranın ardından tam olarak hazır duruma gelmesi bekleniyor. Ümraniye'de bireysel olarak çalışmalara devam eden Adriano'nun durumunun iyiye gittiği ve haftaya takımla birlikte çalışma

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    İstatistikte yine zirvede İstatistikte yine zirvede
    Töre’de büyük düşüş Töre’de büyük düşüş
    Beşiktaşta Yasin Öztekin pişmanlığı Beşiktaş'ta Yasin Öztekin pişmanlığı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör