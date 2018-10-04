UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında İsveç temsilcisi Malmö'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri Caner Erkin(K.K.) ve Markus Rosenberg'den geldi.

CANER KENDİ KALESİNE ATTI

53. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Lasse Nielsen kısa pasını sağ kanattaki Andreas Vindheim'e aktardı. Topla buluşan Andreas Vindheim sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yapmak istedi ancak Caner Erkin'e çarpan bu top kaleye yöneldi ve top ağlarla buluştu. Malmö, Caner Erkin'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Kara Kartal, beraberlik golü için bastırdığı anlarda kalesinde 2. golü gördü.

PENALTI KARARI!

76. dakikada Caner Erkin, Andreas Vindheim'a ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucu penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Markus Rosenberg kalenin ortasına sert bir şut çekti ve topu ağlarla buluşturdu. Malmö, Markus Rosenberg'in penaltı golüyle 2-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Beşiktaş, Malmö'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 3 puanda kalarak 2. sırada yer aldı. Malmö de ilk maçını kazarak puanını 3 yaptı ve averajla 4. sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında ise Sarpsborg 08, evinde Genk'i 3-1'le geçti. I Grubu'nda ikinci maçların tamamlanmasının ardından ilginç bir puan durumu oluştu. 4 takım da 3 puanla 2. haftayı tamamladı. Averajla Sarpsborg liderken, 2. sırada Beşiktaş yer aldı. Kartal'ın ardından Genk ve Malmö geldi.

MAÇTAN NOTLAR

Adriano yine kadroda yok

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Malmö maçının kadrosunda yer alamadı. Dizindeki sakatlığı henüz geçmeyen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarının ardından Malmö karşısında da takımını yalnız bıraktı. Siyah-beyazlılarda kaleci Tolga Zengin de sakatlığı nedeniyle İsveç'e götürülmedi.

Maç öncesinde dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Malmö Kulübü CEO'su Niclas Carlnen tarafından verilen yemeğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdar Adalı ile yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu'nun yanı sıra Malmö Belediye Başkanı Kent Andersson da katıldı.

Caner Erkin'e doğum günü kutlaması

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 30. yaş günü, karşılaşma öncesinde kutlandı. Milli futbolcu için siyah-beyazlıların kamp yaptığı otelde pasta kesildi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

15. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens, Caner Erkin'in pasında sol kanatta topla buluştu. Rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahasına giren Lens'in altıpas önünde dar açından yaptığı vuruşta kaleci Dahlin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta orta sahada topla buluşan Ljajic, pasını ceza sahasına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Love, savunma oyuncusundan da seken topa ceza sahası içinde ayağının ucuyla dokunsa da meşin yuvarlağı kaleci Dahlin kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.