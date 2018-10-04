Şenol Güneş: "Üzgünüz benim eksikliğim"

UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Malmö'ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"Yediğimiz gole kadar zaman zaman top kayıplarımız ve hücumda geçiş hatalarımız vardı belki, ama rakibe pozisyon vermiyorduk. 1-0'a rağmen maçı almamız gerekirken, atak sayımız azdı. Demek ki tam konsantre olup buraya gelemedik."

"Kazanma hırsı ve ruhunun düşük seviyede kaldığını düşünüyorum. Hem hücum edemedik hem savunma yapamadık. Maçın tamamına baktığımızda rakibin oyun anlayışı bizden daha iyiydik. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar."

"Üzgünüz. Bu kadar kötü bir futbol beklemiyorduk. Demek ki tam anlamıyla onları maça hazırlayamadık. Benim eksiğim."

"İkinci yarıda gole kadar oyunda rölantide giderken yediğimiz gol sonrası şok etkisi yarattı ve oyun disiplinimizi bozdu."