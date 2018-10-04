    05 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş: "Üzgünüz benim eksikliğim"

    Üzgünüz benim eksikliğim
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Malmö'ye 2-0 mağlup olan 'ta teknik direktör Şenol maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

    "Yediğimiz gole kadar zaman zaman top kayıplarımız ve hücumda geçiş hatalarımız vardı belki, ama rakibe pozisyon vermiyorduk. 1-0'a rağmen maçı almamız gerekirken, atak sayımız azdı. ki tam konsantre olup buraya gelemedik."

    "Kazanma hırsı ve ruhunun düşük seviyede kaldığını düşünüyorum. Hem hücum edemedik hem savunma yapamadık. Maçın tamamına baktığımızda rakibin oyun anlayışı bizden daha iyiydik. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar."

    "Üzgünüz. Bu kadar kötü bir futbol beklemiyorduk. Demek ki tam anlamıyla onları maça hazırlayamadık. Benim eksiğim."

    "İkinci yarıda gole kadar oyunda rölantide giderken yediğimiz gol sonrası şok etkisi yarattı ve oyun disiplinimizi bozdu."

    Şenol Güneş: "Benim hatam"

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